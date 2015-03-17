Іран заявив про успіх у переговорах по його ядерній програмі

Про це заявив голова організації атомної енергії Ірану Алі Акбар Салегі, передає радіо "Свобода". Виступаючи на державному телебаченні, він також висловив сподівання, що терміну досягнення політичної домовленості, призначеного на кінець цього місяця, вдасться дотриматися.

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За його словами, 90% технічних питань на переговорах уже узгоджені, розбіжності лишаються лише з одного значного питання – якого саме, Алі Акбар Салегі не уточнив.

За його словами, Іран буде намагатися вирішити це питання сьогодні, 17 березня, на переговорах, які продовжують у швейцарській Лозанні державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф.

Міжнародна спільнота й Іран вирішили минулого року, що до 31 березня мали б досягти постійної політичної домовленості щодо суперечливої іранської ядерної програми. Остаточну домовленість між шістьма провідними державами світу й Іраном, із технічними подробицями, мають укласти до 30 червня.

У світі підозрюють, що Іран намагається чи намагався таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів суто мирного, як він заявляє, характеру його ядерної програми досі так і не надав.