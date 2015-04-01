ЗМІ: Дурицьку викличуть для впізнання вбивці Нємцова

Джерела «Известий» в правоохоронних органах розповіли, що її планують викликати на процедуру впізнання.

Дівчина провела досить багато часу з Нємцовим, тому могла запам'ятати людей, які можливо стежили за ним.

Дурицькій покажуть усіх заарештованих у справі, і не виключено, що вона зможе пізнати серед них кілера або його спільників, тим більше, що вона перебувала з Нємцовим в момент його загибелі.

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За словами джерела в слідчих органах, впізнання може пройти як в очній формі у Москві, так і в заочній в Києві - за фотографіями затриманих.

Адвокати обвинувачених, у тому числі і передбачуваного кілера Заура Дадаєва, кажуть, що їхні підзахисні не бояться зустрітися з Дурицькою, тому що не мають відношення до цього вбивства.

Дурицьку допитували в перші дні після вбивства Нємцова. Вона пообіцяла і надалі співпрацювати у розслідуванні, після чого слідчі взяли у неї підписку про нерозголошення інформації і відпустили.

2 березня 2015 року в супроводі адвоката Дурицька повернулася в Україну. Вже 5 березня дівчина звернулася до місцевої міліції з заявою про те, що вона почала отримувати погрози від невідомих.

Вона також видалила свої акаунти в соцмережах, перестала відповідати на телефонні дзвінки. Генпрокурор України Віктор Шокін дав доручення спецслужбам взяти дівчину під посилену охорону.