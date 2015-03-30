Шокін просить зняти недоторканість з судді, який погрожував застрелити даішника

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Оберемко буде покараний. Я підписав продання про зняття недоторканності”, - сказав Шокін.

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Як повідомляв УНІАН, Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила від посади суддю Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка, якій погрожував зброєю інспектору ДАІ.