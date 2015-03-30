Шокін просить зняти недоторканість з судді, який погрожував застрелити даішника
15:35, 30 березня 2015Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Шокін підписав подання про зняття недоторканості з судді Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка, який погрожував вбивством співробітнику ДАІ.
Шокін пообіцяв покарати Оберемка / Скріншот з відео
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.
“Оберемко буде покараний. Я підписав продання про зняття недоторканності”, - сказав Шокін.
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Як повідомляв УНІАН, Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила від посади суддю Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка, якій погрожував зброєю інспектору ДАІ.
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