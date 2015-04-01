Суд скасував арешт трьох підозрюваних у вбивстві Нємцова

Про це повідомляє ТАСС.

Відзначається, що Мосміськсуд відправив питання про запобіжний захід на новий розгляд в Басманний суд столиці Москви.

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Згідно з повідомленням, до чергового засідання підозрювані будуть перебувати під вартою.

Мосміськсуд 1 квітня розглядає скарги захисту на арешт фігурантів справи про вбивство Нємцова. Самі фігуранти не присутні в залі суду, беручи участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці сепаратистів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.