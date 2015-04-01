Російські опозиціонери заявили про причетність Кадирова до вбивства Нємцова

Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський опозиціонер Ілля Яшин.

«Вчора пройшла дуже корисна зустріч опозиційних політиків, які представляють демократичний рух. Були, зокрема, Михайло Касьянов, Олексій Навальний, Геннадій і Дмитро Гудкови, Володимир Рижков, Андрій Нечаєв», - повідомив Яшин.

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«У першу чергу, звичайно, обговорили розслідування вбивство Бориса Нємцова. У нас немає сумнівів, що до цього злочину причетний Кадиров, щодо якої мають бути проведені всі необхідні слідчі дії. Домовилися, що всі разом будемо цього добиватися і в цілому уважно стежити за ходом розслідування. Зробимо все, що в наших силах, щоб не лише виконавці, а й замовники вбивства Бориса опинилися за гратами», - підкреслив він.

Вчера прошла очень полезная встреча оппозиционных политиков, представляющих демократическое движение. Были, в частности,... Posted by Ilya Yashin on 1 квітня 2015 р.

Крім цього, він повідомив, що опозиціонери узгодили і спільні дії, щоб увічнити пам'ять Нємцова.

«Після 40 днів з моменту його загибелі направимо міській владі спільну вимогу встановити офіційний меморіал на Великому Москворецькому мосту», - зазначив Яшин.

За його словами, представники російської опозиції також домовилися і про співробітництво.

«Обговорили, зрозуміло, і політичну взаємодію. Треба сказати, розмова хоч і затягнулася, але дала привід для оптимізму. Не розкриватиму поки що всі деталі дискусії, але з цілої низки спірних питань дійшли спільного розуміння і домовилися про співпрацю. Думаю, вже до засідання федеральної політради РПР-ПАРНАС, наміченого на 17 квітня, виробимо цілком конкретні рішення», - повідомив Яшин.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий у Москві в ніч на 28 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці сепаратистів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.