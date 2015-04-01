У Таїланді скасували воєнний стан
18:15, 01 квітня 2015Світ
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Король Таїланду Пхуміпхон Адульядет підписав указ про скасування воєнного стану в країні.
REUTERS
Тепер правляча Національна рада миру і порядку, що складається здебільшого з військових і поліцейських, введе особливі заходи безпеки, що наділяють військових широкими законодавчими, виконавчими та судовими повноваженнями, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У травні 2014 року командування армії Таїланду заявило про введення воєнного стану з метою "підтримки законності і порядку" в країні, яка переживає політичну кризу.
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Військові взяли на себе широкі владні повноваження, необхідні, на їхню думку, для забезпечення спокою і стабільності.
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