У Таїланді ввели воєнний стан

Армія Таїланду у вівторок, 20 травня, оголосила в королівстві, де вже кілька місяців тривають масові демонстрації, воєнний стан, передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Press.

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Це рішення військові пояснили необхідністю відновити порядок після декількох місяців антиурядових протестів, в результаті яких загинули 28 осіб і сотні отримали поранення.

В офіційній заяві командування говориться, що мета введення воєнного стану «відновлення миру і порядку заради людей». Військові підкреслили, що цей крок не є переворотом.

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У відповідності з Конституцією Таїланду, армія має право оголосити воєнний стан у разі, якщо терміново необхідно вжити заходів для забезпечення безпеки в суспільстві.

Опозиція з листопада 2013 року домагається усунення від влади династії Чінават. У середу, 7 травня, Конституційний суд країни ухвалив, що виконувач обов'язків прем'єр-міністра Їнглак Чінават має покинути свій пост. Вона була визнана винною в перевищенні посадових повноважень.