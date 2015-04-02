Біля берегів Камчатки затонув траулер, понад 40 загиблих, на борту були українці

63 живих і 43 загиблих піднято з води на місці аварії БАТМ "Дальний Восток" біля берегів Камчатки, передає ТАСС.

Пошуки ще 26 членів екіпажу тривають. Про це повідомив черговий морського рятувально-координаційного підцентру Росморрічфлоту.

"Усього на борт суден, що беруть участь у рятувальній операції, підняті 106 осіб, з них 43 тіла загиблих і 63 людей, що вижили", - повідомив співрозмовник агентства.

Усього на судні було 132 людини. Таким чином, безвісти зниклими поки що залишаються 26 членів екіпажу траулера "Дальний Восток".

Їх пошук ведуть уже 26 суден різного типу, що перебувають в районі зони затоплення на промислі.

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78 членів команди судна - громадяни Росії, 54 особи - іноземці, громадяни держав: М'янма, Україна, Литва, Вануату.

Траулер "Дальний восток" зазнав аварії в Охотському морі за 330 км на захід від селища Крутогоровське Камчатського краю і за 250 км на південь від Магадана. Судно приписане до порту Невельськ (Сахалінська область), судновласник ТОВ "Магеллан". Видимість складає 24 км, вітер 9 метрів на секунду, висота хвилі 1,5 метра, температура води - близько нуля градусів.

Імовірна причина затоплення - пробоїна, отримана внаслідок зіткнення з дрейфуючим шматком льоду. Про це агентству повідомило джерело в МНС Камчатського краю.

"Судно сигналу лиха SOS не подавало. Імовірна причина катастрофи - зіткнення коли воно дрейфувало, зі шматком льоду, внаслідок якого була отримана пробоїна", - повідомив співрозмовник агентства.

Він додав, що прийняте рішення про відправку найбільш сильно постраждалих в аварії до лікарень міста Магадан, оскільки воно розташоване ближче до місця події, ніж Петропавловськ-Камчатський. Їх забере вертоліт Мі-8 із рятувальниками на борту, який вилетів із крайового центру.

За фактом аварії траулера "Дальний Восток" біля берегів Камчатки порушено кримінальну справу, повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура.

"Сахалінським слідчим відділом на транспорті Далекосхідного слідчого управління на транспорті СК РФ порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб", - сказано в повідомленні.

Також перевірку виконання законодавства про безпеку мореплавства організувала Далекосхідна транспортна прокуратура.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Беринговому морі затонув південнокорейський траулер, загинули десятки людей.