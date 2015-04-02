Кількість жертв на траулері «Дальний восток» в Охотському морі зросла до 54
06:54, 02 квітня 2015Світ
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За даними капітана-координатора Морського рятувального підцентру станом на 15.00 за камчатським часом, врятовано 63 особи.
Траулер затонув в Охотському морі / rospriroda.ru
Підняті тіла 54 осіб, доля інших 15 осіб невідома, повідомили в МНС Росії у Камчатському краї.
Пошуково-рятувальну операцію проводять 26 риболовецьких суден.
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"З аеропорту міста Єлізово в район НП вилетів вертоліт Мі-8 МНС Росії. На борту повітряного судна перебувають 4 рятувальників та один медик. Рятувальники нададуть необхідну допомогу потерпілим морякам та евакуюють їх до медичного закладу міста Магадан", - сказано також у повідомленні російського МНС.
Раніше УНІАН повідомляв, що 63 живих і 43 загиблих піднято з води на місці аварії БАТМ "Дальний Восток" біля берегів Камчатки.
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