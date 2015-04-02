Кількість жертв на траулері «Дальний восток» в Охотському морі зросла до 54

Підняті тіла 54 осіб, доля інших 15 осіб невідома, повідомили в МНС Росії у Камчатському краї.

Пошуково-рятувальну операцію проводять 26 риболовецьких суден.

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"З аеропорту міста Єлізово в район НП вилетів вертоліт Мі-8 МНС Росії. На борту повітряного судна перебувають 4 рятувальників та один медик. Рятувальники нададуть необхідну допомогу потерпілим морякам та евакуюють їх до медичного закладу міста Магадан", - сказано також у повідомленні російського МНС.

Раніше УНІАН повідомляв, що 63 живих і 43 загиблих піднято з води на місці аварії БАТМ "Дальний Восток" біля берегів Камчатки.