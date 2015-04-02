Софію, Київ і Джакарту назвали містами з найдешевшими готелями

Софія, Київ і Джакарта очолили рейтинг міст з найдешевшими готелями, що був складений найбільшим туристичним порталом TripAdvisor.

Рейтинг складався на основі результатів щорічного дослідження TripIndex Room Service, проведеного серед готелів у 48 світових напрямках, в якому враховувалася вартість добового проживання в чотиризірковому готелі, ціна клаб-сендвіча при його замовленні в номер, вартість хімчистки однієї сорочки, а також ціна напоїв з міні-бару, повідомляє Новое время.

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Перше місце в списку посіла столиця Болгарії Софія, де, згідно з даними TripAdvisor, загальна вартість ночі проживання у готелі, включаючи обслуговування в номері, складає в середньому 104 долари.

На другій позиції в рейтингу розташувався Київ, де гості столиці зможуть зупинитися в готелі за 114 доларів за добу.

Трійку міст з найдешевшими готелями замикає Джакарта, Індонезія, де вартість ночі проживання в готелі становить 118 доларів.

Топ-10 міст з найдешевшими готелями:

1. Софія, Болгарія ($104)

2. Київ, Україна - ($114)

3. Джакарта, Індонезія - ($118)

4. Варшава, Польща - ($125)

5. Шарм-ель-Шейх, Єгипет - ($130)

6. Куала-Лумпур, Малайзія - ($135,5)

7. Будапешт, Угорщина - ($131)

8. Ханой, В'єтнам - ($137)

9. Прага, Чехія - ($147)

10. Москва, Росія ($147)

Цікаво, що згідно з рейтингом, найдешевшу горілку, колу, горішки і сендвічі подають саме в київських готелях.

У той же час, найдорожчими виявилися готелі Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше TripAdvisor опублікував список кращих туристичних напрямків 2015 року.