Останки загиблих у катастрофі А320 віддадуть родичам через місяць

Про це повідомив прокурор міста Марселя Бріс Робен, передає ТАСС. "Ідентифікація тіл загиблих пасажирів займе 3-5 тижнів. Лише після цього розпочнеться їх видача родичам", - зазначив прокурор.

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За його даними, встановлені 150 ДНК з більш ніж 2 285 пробами, взятими з більш ніж 2 854 останків тіл пасажирів літака А320. На місці падіння літака виявлено понад 470 предметів, що належали пасажирам.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня авіалайнер з 150 пасажирами на борту розбився у французьких Альпах. У результаті аварії всі пасажири і члени екіпажу загинули.