Рятувальники не знайшли живих на місці аварії аеробуса A320 у Франції
17:22, 24 березня 2015Світ
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Рятувальникам вдалося посадити вертоліт поруч з місцем аварії літака Airbus А320 авіакомпанії Germanwings у французьких Альпах, проте виявити пасажирів, що вижили в авіакатастрофі, не вдалося.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
Разом з тим, згідно з повідомленням, рятувальники нібито бачили "тіло, яке рухалося" на місці трагедії.
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Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.
Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.
На борту літака, що розбився, в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.
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