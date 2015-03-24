Рятувальники не знайшли живих на місці аварії аеробуса A320 у Франції

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Разом з тим, згідно з повідомленням, рятувальники нібито бачили "тіло, яке рухалося" на місці трагедії.

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Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.

На борту літака, що розбився, в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.



