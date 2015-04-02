Кількість загиблих під час нападу на університет в Кенії досягла 147 осіб - ЗМІ
22:19, 02 квітня 2015Світ
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Кількість жертв нападу бойовиків угрупування "Аш-Шабаб" у четвер на університет у кенійському місті Гарісса зросла до 147 осіб.
REUTERS
Про це повідомив Центр з ліквідації наслідків катастроф Кенії у своєму офіційному акаунті у Twitter.
Раніше повідомлялося про 70 загиблих і 79 поранених.
Усі четверо нападників були вбиті, спецслужби завершили спецоперацію в університеті.
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Також стало відомо, що влада вирішила ввести комендантську годину в чотирьох округах на кордоні із Сомалі: у Тані, Гариссі, Ваджирі та Мандері. Комендантська година діятиме з 18.30 до 6.30 до 16 квітня включно, зазначає РІА Новости.
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