Санкції проти Ірану будуть припинені за підсумками роботи МАГАТЕ - Білий дім

Про це йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками переговорів ЄС і "шістки" міжнародних посередників з Іраном.

У документі наголошується, що Іран отримає послаблення від санкцій у разі, якщо буде дотримуватися зобов'язання "верифікуючим" чином, передає ТАСС.

Читайте такожПереговори щодо іранської ядерної програми знову продовжили

Санкції США і ЄС будуть припинені після того, як МАГАТЕ підтвердить, що Іран зробив усі кроки щодо прийнятих зобов'язань, сказано в заяві. Невиконання Іраном зобов'язань призведе до відновлення санкцій, застерігає адміністрація США.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова МЗС Ірану заявив, що рішення щодо ядерної програми знайдене.