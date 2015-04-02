Санкції проти Ірану будуть припинені за підсумками роботи МАГАТЕ - Білий дім
23:46, 02 квітня 2015Світ
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Санкції проти Ірану будуть припинені за підсумками роботи МАГАТЕ.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками переговорів ЄС і "шістки" міжнародних посередників з Іраном.
У документі наголошується, що Іран отримає послаблення від санкцій у разі, якщо буде дотримуватися зобов'язання "верифікуючим" чином, передає ТАСС.
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Санкції США і ЄС будуть припинені після того, як МАГАТЕ підтвердить, що Іран зробив усі кроки щодо прийнятих зобов'язань, сказано в заяві. Невиконання Іраном зобов'язань призведе до відновлення санкцій, застерігає адміністрація США.
Раніше УНІАН повідомляв, що голова МЗС Ірану заявив, що рішення щодо ядерної програми знайдене.
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