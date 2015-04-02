Голова МЗС Ірану заявив, що рішення щодо ядерної програми знайдено

Про це написав у "Твіттері" міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Зарыф, передає Бі-бі-сі.

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"Рішення знайдено, можна почати роботу над проектом угоди негайно", - йдеться в повідомленні Мухаммеда Джавада Заріфа.

Влада Ірану готова взяти на себе зобов'язання по обмеженню програми зі збагачення урану строком на 25 років.

У свою чергу глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз і США готові припинити дію санкцій щодо Ірану.

За її словами, ядерний об'єкт в Фордо буде перетворений в дослідницький центр, а єдиним об'єктом зі збагачення урану стане Натанц. "(Сторони) домовилися в Лозанні закласти основу майбутнього всеосяжної угоди щодо ядерної програми, яка має бути готова до 30 червня", - заявила Федеріка Могеріні.

Однак угода вимагає схвалення Радбезу ООН, додала дипломат.

США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай провели сьогодні фінальний раунд переговорів щодо ядерної програми з Іраном у швейцарській Лозанні.

Новини про досягнуту угоду вже позначилися на цінах на нафту марки Brent - в перші 15 хвилин після оголошення підсумків зустрічі вона подешевшала до $ 54,23 за барель.