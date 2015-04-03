У Таджикистані забороняють «одяг, виготовлений в іранському та афганському стилі»

"Наш народ ніколи не носив чорний одяг. На традиційних церемоніях не прийнято носити одяг чорного кольору. Ви і самі знаєте, що навіть жалобний одяг у нашого народу не є однотонного чорного кольору", - пояснив він, передає Крим.Реалії.

Несхвалення з боку президента спровокувало чиновників на дії. Перший заступник міністра внутрішніх справ Абдурахмон Аламшозода 28 березня провів у Душанбе нараду з начальниками управлінь та іншими співробітниками правоохоронних органів країни. Аламшозода закликав проводити «роз'яснювальну роботу серед населення».

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Це, схоже, означає, що молодим жінкам будуть говорити, щоб вони не вдягалися подібно до мусульманок в інших країнах.

Раджаббой Ахмадзода, мер Худжанда - другого за величиною міста Таджикистану, повідомив Таджицькій редакції Азаттика, що проінструктував місцеві правоохоронні органи і висловив свою думку про те, що «кожна таджичка повинна шанувати національні традиції в одязі».

Керівництво міста Худжанда закликало правоохоронні органи провести рейди по точках, де торгують «одягом, виготовленим в іранському і афганському стилі», і перешкодити його реалізації.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Таджикистані запропонували поставити пам'ятник гастарбайтеру.