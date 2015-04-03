Каспаров розповів про залежність країн ЄС від російських грошей

Про це заявив відомий російський опозиціонер, шахіст Гаррі Каспаров в інтерв'ю ТСН.

"Найбільш жорстку позицію займає Великобританія, але вона не грає такої ролі в Європі. Франція - від неї взагалі нічого чекати не треба", - заявив Каспаров.

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"Тому Меркель повинна шукати алгоритм взаємодії з тими країнами, які зараз працюють на скасування санкцій. Це країни, які мають різноманітні форми фінансової залежності від Росії. Це, скажімо, Угорщина, Греція, це Кіпр", - додав опозиціонер.

Також Каспаров розповів про ситуацію у Чехії і Словаччині.

"Там скоріше не сама наявність російського бізнесу, а наявність російських грошей і очевидна зав'язка керівництва цих країн, у першу чергу президента Чехії, який обирався на гроші компанії "Лукойл", а екс-президент Чехії Вацлав Клаус взагалі відкрито підтримує Путіна. Сам факт того, що якісь політичні діячі Чехії, Словаччини, Угорщини можуть підтримувати Путіна, є образою пам'яті громадян цих країн, які загинули під гусеницями радянських танків у 1956 і 1968 роках", - заявив Каспаров.