Каспаров - Заходу: Припиніть легітимізацію жорстокого режиму Путіна за рахунок російського народу

Колишній чемпіон світу з шахів, а нині - російський опозиціонер і правозахисник Гаррі Каспаров вважає, що санкцій недостатньо, щоб зупинити агресію президента Росії Володимира Путіна в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сенатських слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США щодо російської агресії у східній Європі.

Зокрема, опозиціонер переконаний, що Путін самостійно не зупиниться.

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"Україна повинна бути захищеною, підтриманою та озброєною зараз. Це може здаватися віддаленою справою для вас, але це є лінією фронту на війні, де Сполучені Штати та весь інший світ ведуть боротьбу, навіть чи визнаєте ви це, чи ні. Санкції є важливими, але ще шість місяців тому було зрозуміло, що цього недостатньо, щоб зупинити Путіна, а він повинен бути зупиненим", - наголосив Каспаров.

Разом з тим правозахисник закликає Захід припинити відноситися до Путіна як до людини, з якою можна вести переговори. "Припиніть легітимізацію його жорстокого режиму за рахунок російського народу", - зазначив Каспаров.

За його переконанням, офіційні соціологічні опитування не відповідають дійсності, тому, що Путін не користується широкою суспільною підтримкою. "Якщо ти дійсно популярний, ти можеш дозволити існування вільних засобів масової інформації та проведення вільних виборів - а твоїх критиків не розстрілюють на вулиці", - відзначив Каспаров.