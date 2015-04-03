Disney зніме кіно за мотивами одного зі своїх популярних мультфільмів

Слідом за новинами про те, що студія планує зняти повнометражний фільм про китайську Мулан, компанія анонсувала екранізацію ще одного свого популярного мультфільму, повідомляє "Новое время" з посиланням на Entertainment Weekly.

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Перезапуском казки Алана Олександра Мілна займеться режисер Алекс Росс Перрі, відомий по фільму "Послухай, Філіп". Повнометражна ігрова версія мультфільму розповість про Крістофера Робіна, приятеля Вінні-Пуха, який вже подорослішав і повернеться в Дрімучий Ліс, щоб відвідати ведмедика.

Компанія Disney продовжує активно займатися виробництвом повнометражних кінострічок за своїми мультфільмами, перетворених в ігрове кіно для сімейного перегляду. У 2016 році Walt Disney представитькартину "Книга джунглів", в центрі якої опиниться історія Мауглі, а в планах компанії - зйомки фільму про "Красуню і Чудовисько", де головні ролі виконають Ден Стівенс і Емма Уотсон.