Стала відома дата виходу восьмого епізоду "Зоряних воєн"

Восьмий фільм фантастичної епопеї «Зоряні війни» вийде в прокат 26 травня 2017 року, наводить Sky News заяву глави компанії Disney Боб Айгер, повідомляє Дождь.

Восьмий епізод продовжить часову й сюжетну лінію фільму «Зоряні війни. Епізод VII: Пробудження Сили», який повинен вийти на екрани в грудні цього року. Події сьомого фільму, в свою чергу, розвиваються через 30 років після закінчення шостого епізоду «Повернення джедая».

Вихід восьмої частини епопеї призначено на наступний день після сорокарічної річниці виходу першого фільму "Нова надія" у 1977 році.

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Також Айгер оголосив про готовність студії випустити спін-офф «про персонажів та події, що не мають стосунку до основних героїв саги» з британською актрисою Фелісіті Джонс у головній ролі. Фільм під назвою Rogue One (варіант перекладу: «Одинак») повинен вийти на екрани в грудні 2016 року. Деталі сюжету Айгер не розкрив, додавши лише, що режисером стане британець Гарет Едвардс, який раніше зняв «Годзіллу» і «Монстрів».