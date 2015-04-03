Рятувальники припинили пошуки 13 членів екіпажу траулера "Дальний Восток" через настання темряви

Пошукові роботи припинили після настання темряви, передає Громадське ТВ.

Нагадаємо, що російський траулер "Дальний Восток" затонув у ніч на четвер в Охотському морі.

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Згідно з останніми даними, внаслідок аварії загинули 56 людей, доля 13 моряків залишається невідомою.

Нагадаємо, що на борту були і громадяни України.