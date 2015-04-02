Число загиблих у катастрофі траулера "Далекий Схід" досягло 56 осіб - джерело

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах.

"Виявлені тіла двох громадян Росії, таким чином загальне число жертв цієї трагедії на даний момент складає 56 осіб", - сказав співрозмовник агентства. Пошук ще 13 осіб триває.

За даними джерела, двоє виявлених загиблих - громадяни Росії, їх особи встановлені.

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Раніше про збільшення кількості знайдених тіл загиблих до 55 заявив представник Головного управління МНС по Камчатському краю. "Тіло ще одного загиблого знайдено в Охотському морі. Воно було прив'язане до одного з плотів, які раніше були виявлені приблизно в 105 км на північний схід від місця аварії", - сказав представник відомства.

Великий автономний морозильний траулер "Далекий Схід" затонув рано вранці 2 квітня. Відповідно до суднової ролі, на борту БАТМа «Далекий Схід» було 132 людини.