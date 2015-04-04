У Москві на місці вбивства Нємцова побилися його прихильники і супротивники

У центрі Москви на місці вбивства Бориса Нємцова сталася бійка між прихильниками опозиційного російського політика і його супротивниками.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», приводом для конфлікту стала спроба прибрати саморобну табличку з написом «Немцов мост».

Як розповів радіостанції «Говорит Москва» лідер руху SERB Ігор Бекетов, раніше він та інші активісти спробували знищити народний меморіал на місці вбивства Нємцова. Перша така акція відбулася 25 березня, потім через три дні невідомі повністю прибрали з мосту всі квіти, фотографії й свічки.

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