Дадаєв відмовився від зізнання у вбивстві Нємцова

Про це повідомляє ТАСС.

"Мої свідчення були дані під тиском і під диктовку. Немає жодних свідків, у мене є алібі, під час вбивства я був у себе вдома", - сказав Дадаєв.

Він заявив, що був викрадений 5 березня в Магасі, а 7 березня доставлений до Слідчого комітету в Москві.

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У свою чергу представник прокуратури зазначив, що в його відомство не надходило скарг від Дадаєва на викрадення і вчинення тиску.

"Я вважаю, ці відомості повинні бути вивчені в ході попереднього слідства, у разі звернення із скаргою в прокуратуру їм також буде дана правова оцінка", - сказав прокурор.

У своїй промові слідчий заявив, що свідчення Дадаєва є далеко не винятковим доказом, так як у правоохоронних органів є інші докази, які поки не можуть бути розкриті з міркувань таємності.

"Слідство у кримінальній справі триває, активно проводяться слідчі дії, в тому числі спрямовані на встановлення можливого замовника вбивства", - сказав слідчий.

Як повідомляв УНІАН, раніше слідчий по справі Нємцова заявив, що Дадаєв дав неодноразові свідчення, які викривають його провину та причетність інших фігурантів справи до вбивства, і співпрацює зі слідством.