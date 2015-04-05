Німеччина планує посилити антитерористичний підрозділ своєї поліції
Німеччина планує значно посилити антитерористичний підрозділ своєї поліції, цього року штат правоохоронних органів зросте на 400 осіб.
Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр в інтерв'ю виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, вже цього року штат правоохоронних органів зросте на 400 осіб.
У 2016 році заплановано збільшити кількість співробітників ще на 350 людей.
Водночас в 2016 році Федеральне відомство з охорони конституції і німецька кримінальна поліція візьмуть на роботу ще по 200 нових співробітників.
Як відзначив Мезьєр, такі заходи необхідні у зв'язку з новими загрозами.
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"Теракти в Парижі показали нам нову тактику терористів: вони працюють в декількох місцях в той же час і в гіршому випадку протягом декількох днів. Тоді нам потрібна відповідь", - наголосив міністр.
За його словами, антитерористичні сили повинні проходити спеціальне навчання та мати спеціальне обладнання.
"Вони повинні бути дуже мобільними та готовими відповісти на виклики у будь-який момент", - підкреслив Мезьєр.
Як відзначив міністр, на сьогодні в Німеччині проживає близько 280 потенційних терористів.