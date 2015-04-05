Німеччина планує посилити антитерористичний підрозділ своєї поліції

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр в інтерв'ю виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вже цього року штат правоохоронних органів зросте на 400 осіб.

У 2016 році заплановано збільшити кількість співробітників ще на 350 людей.

Водночас в 2016 році Федеральне відомство з охорони конституції і німецька кримінальна поліція візьмуть на роботу ще по 200 нових співробітників.

Як відзначив Мезьєр, такі заходи необхідні у зв'язку з новими загрозами.

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"Теракти в Парижі показали нам нову тактику терористів: вони працюють в декількох місцях в той же час і в гіршому випадку протягом декількох днів. Тоді нам потрібна відповідь", - наголосив міністр.

За його словами, антитерористичні сили повинні проходити спеціальне навчання та мати спеціальне обладнання.

"Вони повинні бути дуже мобільними та готовими відповісти на виклики у будь-який момент", - підкреслив Мезьєр.

Як відзначив міністр, на сьогодні в Німеччині проживає близько 280 потенційних терористів.