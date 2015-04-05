П'ятнадцять людей загинули через атаку ІД на табір "Ярмук" у Дамаску

Про це повідомив РИА Новости один з лідерів табору, шейх Анас.

"П'ятнадцять осіб загинуло, у тому числі бійці Сирійської вільної армії (ССА), які охороняли мітинг. Сімдесят чоловік отримали кульові і осколкові поранення", - сказав співрозмовник агентства. Всі поранені розміщені в державні лікарні.

Читайте такожБойовики ІД викрали 90 сирійських християн

Раніше табір контролювала ССА, зараз вона веде бої за "Ярмук" з "Ісламською державою". У середу бойовики встановили контроль над більшою частиною табору. Незважаючи на те, що терористи запропонували воюючих угруповань скласти зброю до вечора четверга, запеклі бої між місцевими угрупованнями і бойовиками ІД тривають майже у всіх частинах табору.