У Сирії ісламісти захопили дві військові бази і вбили майже 200 людей

За повідомленням групи спостерігачів за правами людини у Сирії, що базується у Великій Британії, у дводенних боях за базу «Ваді-Дейф» загинули 100 сирійських солдатів і 80 бойовиків, повідомляє радіо "Свобода".

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«Ваді-Дейф» і ще одну військову базу, «Хамідіє», 15 грудня захопили представники пов’язаної з «Аль-Каїдою» групи «Фронт Ан-Нусра» і представники інших угруповань ісламістів.

Бойовики два роки тримали базу «Ваді-Дейф» в облозі через її стратегічне значення: база розташована уздовж траси, яке йде з Дамаска в Алеппо.

Сирійська моніторингова група, яка отримує інформацію від широкої мережі місцевих медиків й активістів, повідомляє, що бойовики організації «Фронт Ан-Нусра» також захопили у полон щонайменше 120 сирійських солдатів.