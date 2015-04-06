Латвія знову перехопила над Балтикою російський бомбардувальник
19:34, 06 квітня 2015Світ
0 0
Патрульні літаки збройних сил Латвії в понеділок піднялись на перехоплення над Балтійським морем російського військового літака.
Повітряний простір країн Балтії порушено не було / flickr.com/photos/bubbahop
Про це Збройні сили Латвії повідомляють в Twitter.
"Сьогодні патрульні літаки піднялись на перехоплення над Балтійським морем літака збройних сил РФ Су-24, який наблизився до кордонів Латвії" - йдеться у повідомленні.
При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.
Читайте такожГлава Поліції безпеки Латвії виступив з обвинуваченнями на адресу російських спецслужб
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для зміцнення східного кордону Міністерство внутрішніх справ Латвії планує збільшити кількість прикордонників на 263 особи. Також з метою зміцнення кордону будуть вдосконалені інформаційні системи, системи сенсорів і відеоспостереження, розширено парк транспортних засобів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter