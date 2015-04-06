Латвія знову перехопила над Балтикою російський бомбардувальник

Про це Збройні сили Латвії повідомляють в Twitter.

"Сьогодні патрульні літаки піднялись на перехоплення над Балтійським морем літака збройних сил РФ Су-24, який наблизився до кордонів Латвії" - йдеться у повідомленні.

При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для зміцнення східного кордону Міністерство внутрішніх справ Латвії планує збільшити кількість прикордонників на 263 особи. Також з метою зміцнення кордону будуть вдосконалені інформаційні системи, системи сенсорів і відеоспостереження, розширено парк транспортних засобів.