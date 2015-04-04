Латвія зміцнює східні кордони і збільшує число прикордонників

Про це йдеться в листі МВС у відповідь на запит комісії Сейму з публічних витрат і ревізій, передає Delfi.lv.

На тлі зростання геополітичної напруженості та нелегальної імміграції МВС виділив заходи, необхідні для забезпечення контролю на східному кордоні - всього 16 завдань, які повинні бути виконані до 2022 року. На це передбачено витратити 12,5 млн євро.

Як повідомила прес-секретар Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії Євгенія Позняк, кількість прикордонників буде збільшено на 263. Зараз у ДПО служать 2393 прикордонника.

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Також з метою зміцнення кордону будуть вдосконалені інформаційні системи, системи сенсорів і відеоспостереження, розширено парк транспортних засобів, наголошується в повідомленні.