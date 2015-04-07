У Москві відбудеться «Хвилина НЕмовчання» пам'яті Бориса Нємцова

Про це УНІАН повідомив його соратник, російський опозиціонер Ілля Яшин.

«О 10.30 москвичі прийдуть на Великий Москворецький міст, щоб покласти квіти до місця загибелі нашого товариша», - сказав Яшин.

За його словами, об 11.00 з ініціативи «Відкритої Росії» буде організовано «Хвилину НЕмовчання». Автомобілісти одночасно по всьому місту подаватимуть звукові сигнали в надії привернути увагу суспільства до того, що замовники вбивства Нємцова як і раніше залишаються на волі.

Після 11.00 розпочнеться панахида у Храмі священномученика Климента (вул. П'ятницька, будинок 26). Нємцов жив по сусідству із цим храмом і часто бував тут.

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Як сказав Яшин, після закінчення панахиди друзі і соратники Нємцова планують поїхати на Троєкуровське кладовище, щоб покласти квіти і траурні вінки до могили.

«О 16.00 на телеканалі «Дождь» стартує марафон «Нємцов Міст», присвячений пам'яті Бориса. У студії зберуться люди, які близько знали Нємцова і працювали з ним. Серед музикантів, які виступлять на телеканалі «Дождь», будуть гурти «Браво», «ДДТ», «Ночные снайперы», «Би-2», «Танцы Минус», а також Андрій Макаревич і Святослав Вакарчук. Марафон триватиме до 23.00», - повідомив Яшин.

За його словами, заходи, присвячені пам'яті Нємцова, відбудуться також у Санкт-Петербурзі та інших російських містах.

На сторінці «Хвилина НЕмовчання» у Facebook про своє бажання взяти участь в акції заявили більше 12 тисяч людей.

«Ми приносимо квіти на місце вбивства - їх прибирають. Ми влаштовуємо концерт пам'яті Бориса Нємцова - його забороняють. Нам дають зрозуміти, що краще забути. Але ми - пам'ятаємо», - заявляють організатори акції.

«Об 11 ранку за місцевим часом, де б ви не були - у Москві, біля Кремля, на Великому Москворецькому мосту, у будь-якому місті країни або поруч із російськими посольствами в інших країнах, - в пам'ять про Бориса Нємцова ми просимо всіх пішоходів - зупинитися на хвилину, всіх автомобілістів - подати звуковий сигнал. Ми пам'ятаємо. Нас чути», - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві розбирають меморіал Нємцова на Москворецькому мосту.

Нємцов був убитий у центрі Москви пізно ввечері 27 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є політична або релігійна ненависть.