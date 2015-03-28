У Москві розбирають меморіал Нємцова на Москворецькому мосту

Відповідне відео з'явилося в мережі, повідомляє ТСН

На ньому видно, як близько десяти чоловіків збирають у сміттєві пакети квіти і лампадки, які люди приносили на місце вбивство політика.

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Нагадаємо, у Москві невідомі з "колорадськими" шарфамивлаштували погром на місці вбивства Нємцова.