У Москві розбирають меморіал Нємцова на Москворецькому мосту

03:23, 28 березня 2015
Світ
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В ніч на 28 березня у Москві почали розбирати меморіал в пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцову на Москворецькому мосту - через місяць після його загибелі.

REUTERS

Відповідне відео з'явилося в мережі, повідомляє ТСН 

На ньому видно, як близько десяти чоловіків збирають у сміттєві пакети квіти і лампадки, які люди приносили на місце вбивство політика.

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Нагадаємо, у Москві невідомі з "колорадськими" шарфамивлаштували погром на місці вбивства Нємцова.

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