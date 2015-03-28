У Москві розбирають меморіал Нємцова на Москворецькому мосту
03:23, 28 березня 2015Світ
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В ніч на 28 березня у Москві почали розбирати меморіал в пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцову на Москворецькому мосту - через місяць після його загибелі.
REUTERS
Відповідне відео з'явилося в мережі, повідомляє ТСН
На ньому видно, як близько десяти чоловіків збирають у сміттєві пакети квіти і лампадки, які люди приносили на місце вбивство політика.
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Нагадаємо, у Москві невідомі з "колорадськими" шарфамивлаштували погром на місці вбивства Нємцова.
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