Греція вимагає від Німеччини понад 278 мільярдів євро військових репарацій

Заступник міністра фінансів Греції Дімітріс Мардас заявив у понеділок, 6 квітня, що в якості військових репарацій Берлін має заплатити Афінам 278,7 мільярдів євро.

До такого висновку прийшов парламентський комітет, який займається розміром компенсації, повідомляє DW.de з посиланням на агентство dpa.

Розміру репарацій присвячено об'ємне дослідження, ґрунтуючись на якому парламентський комітет і Верховний суд країни намагаються встановити шкоду, заподіяну Греції нацистською Німеччиною.

Читайте такожУ Греції можуть паралельно з євро ввести національну валюту

Його величина коливається в межах від 269 до 332 мільярдів євро. Уряд ФРН вважає питання репарацій закритим.

Як повідомлялося раніше, на початку березня прем'єр-міністр країни Алексіс Ціпрас заявив, що Греція вимагає від Німеччини 500 мільярдів євро в якості компенсації збитків за Другу світову війну.

Риторика політика - вкрай жорстка: Берлін має повернути всі вкрадені нацистами під час Другої світової війни коштовності, компенсувати знищену німцями інфраструктуру і повернути так званий окупаційний кредит.

Заяви політика, як запевняють політологи, більш ніж популістські. Між двома країнами діє договір, датований ще 1960-м роком, згідно з яким Афіни відмовилися від будь-яких претензій до Берліну після виплати репарацій в 115 мільйонів дойчмарок.