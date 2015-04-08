Влада Китаю буде відстежувати поведінку своїх туристів за кордоном

Влада КНР почала відстежувати поведінку громадян країни в зарубіжних поїздках. Про це повідомляє China Daily з посиланням на заяву Китайської національної туристської адміністрації (КНТА), передає Lenta.ru.

Відомство буде виявляти випадки, коли китайці за кордоном порушують порядок у громадському транспорті, пошкоджують пам'ятники, ігнорують звичаї місцевого населення, користуються послугами повій і беруть участь в азартних іграх. Інформація про такі інциденти буде передаватися в правоохоронні органи КНР, а також до митної, прикордонної служби Китаю і банки.

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У повідомленні говориться, що до мандрівників-бешкетників будуть застосовуватися «суворі заходи», проте яке саме покарання на них чекає, не уточнюється.

У вересні минулого року голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав співгромадян при поїздках за кордон не смітити, не їсти локшину швидкого приготування і не псувати коралові рифи.

У жовтні 2013 року уряд країни випустив путівник цивілізованого туризму. У ньому говориться, що китайцям, які виїжджають за кордон, заборонено колупатися в носі в громадських місцях, справляти нужду в басейні та красти з літака рятувальні жилети.