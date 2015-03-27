Китайці надрукували автомобіль на 3D-принтері

У Китаї навчилися друкувати автомобілі на 3D-принтері із дешевого композитного матеріалу, який міцний як метал, але набагато легший.

Вся машина, за винятком двигуна, важить усього 500 кг. Читайте такожАстронавти МКС надрукували гайковий ключ за допомогою 3D-принтера Їздить друковане авто на електроенергії. Розвиває швидкість до 40 км/год. Вартість виробництва такої машини - близько 8 тисяч доларів, що вчетверо дешевше за подібні проекти, розроблені у США.

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