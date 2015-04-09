Російські військовослужбовці відпрацювали розгін Майдану з палаючими покришками та "коктейлями Молотова"

Підрозділи внутрішніх військ МВС Росії в рамках оперативно-стратегічних навчань "Заслон-2015" відпрацювали завдання щодо дій в умовах, схожих з подіями під час Євромайдану в Києві, передають РИА Новости.

"На черговому етапі за основу були взяті події, які відбувалися в недавньому минулому в одній із сусідніх країн. Відпрацьовувалася участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та забезпеченні громадської безпеки, протидія терористичним проявам та екстремізму. Для створення ситуації, близької до реальності, були використані всі атрибути тих подій, аж до палаючих покришок і закидання військовослужбовців камінням і пляшками", - повідомив керівник прес-служби військ Василь Панченков.

Перед командуванням ставилися завдання з управління та застосування військ, штабів з координації іншими силовими структурами. Підрозділи відточували навички дій в подібних вкрай складних умовах.

Читайте такожРосійські силовики на навчаннях на кордоні з Україною "нейтралізували" бойовиків

"Були опрацьовані різні варіанти розвитку ситуації, у тому числі застосування всього арсеналу спецзасобів, яким забезпечені співробітники внутрішніх військ і правоохоронних органів. Це й індивідуальні спецзасоби, й поліцейські гази дратівної дії, водомети, а також різні види військової техніки і спеціальної зброї несмертельної дії", - повідомив Панченков.

Він підкреслив, що навчання проходили у тісній взаємодії з органами внутрішніх справ округу, ФСБ, ФСКН. Головком ВВ МВС Росії Віктор Золотов, який керував заняттями, наголосив під час підведення підсумків, що органи управління та війська діяли злагоджено й впевнено.

"По закінченню навчань вітчизняні підприємства, які працюють в тісній взаємодії з силовими структурами, показали свої розробки для подібних ситуацій. Наприклад, негорючу екіпіровку для військовослужбовців, здатну витримати горіння "коктейлю Молотова". Також інтерес викликали засоби технічної зупинки автотранспорту і зразки нової нелетальної зброї", - розповів представник МВС.

Масштабні навчання "Заслон-2015" проводяться з 2 по 10 квітня на території Північно-Західного, Центрального, Приволзького, Північно-Кавказького, Південного та Кримського федеральних округів. Підрозділи ВВ МВС вирішують навчальні завдання з охорони кордонів, підтримання громадського порядку, захисту населених пунктів і державних об'єктів.