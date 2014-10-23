У Росії готуються до протестів: поліцію одягають у костюми, що захищають від «коктейлів Молотова»

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на представника компанії, яка створила костюм, Юрія Косирєва.

"У зв'язку з випадками застосування "коктейлів Молотова" під час масових заворушень у світі, що почастішали, у російських силових відомств виникла потреба у нових засобах захисту. Особливістю розробленого нами в цьому році захисного комбінезона "Спецназ" є те, що він закриває абсолютно всі життєво-важливі органи і при цьому легкий у носінні, а також не пропускає вогню коктейлів "Молотова", - сказав Косирєв.

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Він уточнив, що "у спецназівця або поліцейського буде майже півхвилини на те, щоб зняти з себе гарячий костюм. Ми також забезпечили максимальну легкість зняття "Спецназу": досить потягнути за спеціальне кільце, і він одразу ж спаде, як тільки це буде необхідно".