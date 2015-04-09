Заборона пропаганди комунізму засмутила Росію
У Росії жалкують про рішення Верховної Ради України щодо заборони комунізму, а також щодо висловлювання українського президента Петра Порошенка про однакову вину Гітлера і Сталіна у розв'язанні Другої світової війни
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Радіо Свобода.
"У Росії берегли і будуть берегти пам’ять війни, а головне, будуть пам'ятати уроки, які ця війна дала людству. Можна жалкувати, що на тлі подібних рішень, на тлі таких заяв багато ветеранів у ці тижні, що передують ювілею, будуть зустрічати свято зі сльозами на очах", – сказав він журналістам в Москві.
Читайте такожРада заборонила пропаганду та символіку комуністів і нацистів
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада України ухвалила внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила пропаганду їхньої символіки. За пропаганду символів режимів передбачене покарання у вигляді ув’язнення до п’яти років.
Сьогодні президент України заявив, що Адольф Гітлер разом із Йосипом Сталіним розв’язали Другу світову війну і спробували поділити Європу.