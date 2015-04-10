Помер брат останнього імператора Китаю

Останній з братів останнього імператора останньої імператорської династії Китаю, що залишалися в живих, Пужень помер у п'ятницю в Пекіні на 97-му році життя. Про це повідомила пекінська вечірня газета "Фачжі ваньбао", передає ТАСС.

Пужень, якого також звали Цзінь Ючжі, був молодшим зведеним братом останнього китайського імператора Пу І та вважався спадкоємцем маньчжурської династії Цин, яка правила в Китаї з 1644 по 1912 роки.

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У 1947 році Пужень відкрив в одному з порожніх приміщень свого пекінського дому початкову школу, в якій став директором. Після закінчення в 1949 році в Китаї громадянської війни і утворення Китайської Народної Республіки Цзінь Ючжи займався викладанням і історичними дослідженнями. Кілька разів він обирався до складу пекінського міського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю.