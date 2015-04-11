Засідання Саміту Америк за участю Куби розпочалося у Панамі

Пленарне засідання Саміту Америк - першого за участю Куби - розпочалося в столиці Панами, першим виступаючим на зустрічі став колумбійський лідер Хуан Мануель Сантос.

Про це повідомляє РИА Новости.

У саміті беруть участь лідери 33 держав регіону, всього ж в столиці Панами представлені делегації 35 країн. Одними з основних тем саміту є зближення Куби і США, а також відносини Вашингтона і Каракаса, що ускладнилися.

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Очікується, що після Сантоса на саміті виступлять лідер Мексики Енріке Пенья Ньєто і президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер. Очікуються також виступи президента США Барака Обами і лідера Куби Рауля Кастро. Крім того, виступлять лідери Бразилії, Еквадору, Болівії і Панами. Друга частина пленарного засідання буде відкрита виступом лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

На полях саміту очікується цілий ряд двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, але центральною подією стане призначена на суботу зустріч лідерів Куби і США. Перед відкриттям саміту вони потиснули один одному руки і провели коротку невимушену бесіду.