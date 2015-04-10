У Панамі вперше за 50 років зустрілися голови зовнішньополітичних відомств США та Куби
11:59, 10 квітня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес провели закриті переговори після прибуття на саміт обох Америк до столиці Панами.
REUTERS
Це найвищий рівень представництва у діалозі двох країн за більше ніж 50 років, передає Радіо Свобода.
Сторони домовилися «далі працювати, щоб вирішити питання, що залишилися», повідомив неназваний американський дипломат.
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Жодних офіційних зустрічей між Обамою і президентом Куби Раулем Кастро не саміті не заплановано, але Білий дім повідомив, що шляхи лідерів, безумовно, перетнуться.
Саміт обох Америк відбувається на тлі поліпшення відносин між Кубою і США. Офіційні представники Гавани вперше беруть участь у цьому заході.
Раніше УНІАН повідомляв, що Держдеп рекомендував виключити Кубу зі списку спонсорів тероризму.
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