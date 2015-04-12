Обама виступив за скасування санкцій проти Куби

Президент США Барак Обама закликав Конгрес скасувати санкції проти Куби. Цей заклик пролунав у суботу, 11 квітня, під час Саміту Америк, який відбувається у Панамі, повідомляє DW з посиланням на агенцію dpa.

Водночас Обама наголосив, коментуючи зміну політики Вашингтона щодо Куби, що для всього американського континенту настав "поворотний момент", йдеться у повідомленні агентства AFP. За словами президента США, той факт, "що президент Кастро та я обидва сьогодні тут - знаменує історичну подію".

Читайте такожКастро заявив, що Куба готова вступити у діалог з СШАУтім, Обама також зазначив, маючи передусім на увазі ситуацію з дотриманням прав людини на Кубі: "Я гадаю, не секрет - і президент Кастро погодиться з цим - між нашими країнами існуватимуть і надалі значні розбіжності".

Голова Держради Куби Рауль Кастро, своєю чергою, виступив перед делегатами саміту з вимогою "вирішити" питання накладених США ще понад півстоліття тому економічних санкцій та торговельного ембарго проти комуністичної Куби. Крім того, він привітав намір Вашингтона виключити Кубу з американського списку держав-спонсорів тероризму, назвавши його "позитивним кроком". Кастро додав, що Куби "ніколи не мало б бути в цьому списку". Обаму голова Держради Куби назвав "чесною людиною".

Як повідомлялося, президент США і голова Держради Куби привітали один одного рукостисканням на Саміті Америк .