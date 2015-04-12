Обама виступив за скасування санкцій проти Куби
Президент США Барак Обама на Саміті Америк виступив за скасування санкцій проти Куби.
Президент США Барак Обама закликав Конгрес скасувати санкції проти Куби. Цей заклик пролунав у суботу, 11 квітня, під час Саміту Америк, який відбувається у Панамі, повідомляє DW з посиланням на агенцію dpa.
Водночас Обама наголосив, коментуючи зміну політики Вашингтона щодо Куби, що для всього американського континенту настав "поворотний момент", йдеться у повідомленні агентства AFP. За словами президента США, той факт, "що президент Кастро та я обидва сьогодні тут - знаменує історичну подію".
Читайте такожКастро заявив, що Куба готова вступити у діалог з СШАУтім, Обама також зазначив, маючи передусім на увазі ситуацію з дотриманням прав людини на Кубі: "Я гадаю, не секрет - і президент Кастро погодиться з цим - між нашими країнами існуватимуть і надалі значні розбіжності".
Голова Держради Куби Рауль Кастро, своєю чергою, виступив перед делегатами саміту з вимогою "вирішити" питання накладених США ще понад півстоліття тому економічних санкцій та торговельного ембарго проти комуністичної Куби. Крім того, він привітав намір Вашингтона виключити Кубу з американського списку держав-спонсорів тероризму, назвавши його "позитивним кроком". Кастро додав, що Куби "ніколи не мало б бути в цьому списку". Обаму голова Держради Куби назвав "чесною людиною".
Як повідомлялося, президент США і голова Держради Куби привітали один одного рукостисканням на Саміті Америк .