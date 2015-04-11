Обама та Рауль Кастро потиснули один одному руки (фото)
Президент США Барак Обама і керівник Куби Рауль Кастро, зустрівшись на саміті Америк в Панамі, потиснули один одному руки та обмінялися кількома фразами.
За словами чиновника, що представляє американську адміністрацію, це було неформальне спілкування, предметної розмови між двома лідерами не було, повідомляє ТСН за інформацією Reuters.
Водночас, як у своєму Твітері зазначив глава українського МЗС, рукостискання лідерів обох Америк - це історичний момент.
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Обама і Кастро, як очікується, знову зустрінуться в суботу, 11 квітня, щоб обговорити зусилля з відновлення в повному об'ємі дипломатичних відносин, а також питання стимулювання торгівлі і поїздок між двома країнами. Нагадаємо, 8 квітня Обама і Кастро обговорили по телефону питання відновлення дипломатичних відносин і відкриття посольств.
9 квітня держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес (Bruno Rodriguez) провели переговори у готелі в столиці Панами. Минулого разу зустріч на такому рівні пройшла в 1958 році між держсекретарем Джоном Фостером Даллесом і главою МЗС Куби Гонсало Гуель-і-Моралесом.
США розпочали курс на зближення з Кубою в кінці 2014 року. Вашингтон висловив готовність відновити перервані в 1961 році дипломатичні відносини з Гаваною. Відносини між країнами погіршилися після того, як в 1959 році в результаті революції до влади на острові прийшли повстанці на чолі з Фіделем Кастро.