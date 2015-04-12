Масштабні пожежі на півдні Сибіру: палає 21 село, 900 будинків знищені, 5 осіб загинули (відео)

Сьогодні Республіку Хакасію, що в Росії, охопили масштабні пожежі. Хтось підпалив суху траву та сміття, а через сильний вітер вогонь набув загрозливих масштабів – палають ліси та села, повідомляє ТСН.ua.

"За останньою оперативною інформацією, вогнем знищено 118 житлових будинків у 21-му населеному пункті Хакасії. Через сильний вітер стабілізувати обстановку з пожежами в житловому секторі поки не вдається. Всі пожежні сили кинуті на порятунок населених пунктів і об'єктів економіки. Степові та дачні загоряння ліквідувати просто нікому", - йдеться в повідомленні Головного управління МНС Росії по Республіці Хакасія.

Рятувальники закликають все населення вийти на боротьбу з вогнем.

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Станом на вечір, п'ять осіб загинуло і близько 900 будинків згоріло в результаті пожеж в Хакасії, повідомило РІА Новини джерело в правоохоронних органах регіону.

"Кількість загиблих, за попередніми даними, сягла п'яти. Кількість пошкоджених будинків - близько 900", - сказав співрозмовник агентства.

О 13.00 за місцевим часом рішенням Глави республіки в Хакасії було введено режим НС.