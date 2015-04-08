Збитки від пожежі на російському підводному човні оцінили в кілька сотень мільйонів рублів

Таку думку висловив голова загальноросійського руху підтримки флоту капітан 1 рангу запасу Михайло Ненашев, передає ТАСС.

"Щоб відновлювати те, що було пошкоджено пожежею, знадобиться від кількох місяців до року, найімовірніше, а може бути, більше", - сказав Ненашев.

За його словами, якщо говорити про гроші, то може йтися про кілька сотень мільйонів рублів.

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Він також пояснив, що підводний човен перебуває в сухому доці, тому допуск води був організований не для затоплення субмарини, а для охолодження корпусу.

Раніше повідомлялося, що на судноремонтному заводі "Звездочка" в Северодвінську Архангельської області загорівся багатоцільовий підводний човен "Орел", що знаходиться на ремонті з листопада 2013 року. Люди не постраждали, пожежа не загрожує місту і заводу.