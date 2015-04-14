У Середземному морі потонув корабель з мігрантами: загинули близько 400 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міжнародну правозахисну організацію Save the Children. Судно прямувало з Лівії до Італії, пише Lenta.ru.

За словами тих, що вижили, яких пересадили на інший корабель і доставили в італійський порт, серед жертв дуже багато молодих людей.

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Всього на борту знаходилися 550 мігрантів. Воно перекинулося через добу після виходу в море.

У 2014 році в Середземному морі загинуло більше трьох тисяч мігрантів, намагаючись дістатися до берегів Європи. Всього за рік до Європи через Середземне море потрапили понад 207 тисяч мігрантів. Це в три рази вище показника за 2011 рік. Всього з 2000 року в Середземному морі загинуло більше 22 тисяч біженців.