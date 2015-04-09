Активний пошук моряків з затонулого траулера "Дальний Восток" припиняють

Про це повідомив РІА Новости представник МНС РФ.

"Надійшло розпорядження про припинення активної фази пошуків у районі катастрофи траулера. Сьогодні вертоліт МІ-8 МНС в останній раз здійснить обліт території по дорозі на Камчатку, на місце базування. З завтрашнього дня пошуки авіацією проводитися не будуть", - сказав співрозмовник.

Читайте такожУ Росії у справі про катастрофу траулера в Охотському морі затримали заступника гендиректора судновласникаВеликий автономний траулер "Дальний Восток" в ніч на четвер затонув в акваторії Охотського моря. Зі 132 рибалок на борту (в тому числі 54 іноземців) рятувальники підняли з крижаної води 119. З них 56 загинули, решта отримали серйозні обмороження.

Доля 13 моряків залишається невідомою, однак шанси вижити у них мінімальні, навіть якщо вони встигли одягнути гідрокостюм. Опитані виданням фахівці розповіли, що перебування в крижаній воді у гідрокостюмі, не кажучи вже про звичайний одяг, понад 15 хвилин неминуче призводить до смерті.