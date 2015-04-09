Активний пошук моряків з затонулого траулера "Дальний Восток" припиняють
Російським рятувальникам надійшло розпорядження про припинення активної фази пошуків моряків із затонулого траулера "Дальний Восток".
Про це повідомив РІА Новости представник МНС РФ.
"Надійшло розпорядження про припинення активної фази пошуків у районі катастрофи траулера. Сьогодні вертоліт МІ-8 МНС в останній раз здійснить обліт території по дорозі на Камчатку, на місце базування. З завтрашнього дня пошуки авіацією проводитися не будуть", - сказав співрозмовник.
Читайте такожУ Росії у справі про катастрофу траулера в Охотському морі затримали заступника гендиректора судновласникаВеликий автономний траулер "Дальний Восток" в ніч на четвер затонув в акваторії Охотського моря. Зі 132 рибалок на борту (в тому числі 54 іноземців) рятувальники підняли з крижаної води 119. З них 56 загинули, решта отримали серйозні обмороження.
Доля 13 моряків залишається невідомою, однак шанси вижити у них мінімальні, навіть якщо вони встигли одягнути гідрокостюм. Опитані виданням фахівці розповіли, що перебування в крижаній воді у гідрокостюмі, не кажучи вже про звичайний одяг, понад 15 хвилин неминуче призводить до смерті.