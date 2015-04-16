ЗМІ: У Росії затримали голову Держлісслужби Забайкалля

У Читі затримано керівника Держлісслужби Забайкальського краю Руслана Балагура, стосовно якого раніше було порушено кримінальну справу.

Його звинувачують у недбалості в питанні боротьби з пожежами в регіоні. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"Балагура затримано. Обставини його затримання поки невідомі", - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні прокуратура краю повідомила про порушення кримінальної справи проти в.о. керівника Держлісслужби краю і деяких посадових осіб уряду регіону, відповідальних за гасіння пожеж, запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Всього за три доби в регіоні через природні пожежі порушено 25 кримінальних справ.