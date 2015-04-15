ЗМІ повідомили про факти заниження площ пожеж в Забайкаллі

«У ході роботи оперативного штабу відзначений факт розбіжності даних про площах, пройдених лісовими пожежами за даними регіональних диспетчерських служб і ІСДМ-Рослісгосп на 17,9 тисячі гектарів в Амурській області і на 40,6 тисячі гектарів в Забайкальському краї. Органам виконавчої влади у сфері лісових відносин доручено усунути факти розбіжності площ», - уточнили в прес-службі відомства, повідомляє chita.ru.

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За останніми даними, на території Забайкальського краю діє 112 лісових пожеж на загальній площі 56,6 тисячі гектарів. Пожежі зареєстровані в 22 муніципальних районах краю. Найбільш складна лісопожежна обстановка складається в Читинському районі. На гасінні працює більше 2 тисяч осіб і 460 одиниць техніки.

Рослісгосп додатково направив в Забайкальський край 100 працівників ФБУ «Авіалісоохорона».Таким чином, чисельність пожежних федеральної Авіалісоохорони, що працюють на ліквідації великих лісових пожеж в Читинському районі Забайкальського краю, за минулу добу збільшилася з 145 до 245 осіб.

Силами «Авіалісоохорони» і регіональних лісопожежних служб ліквідовано 21 лісову пожежу. На патрулюванні лісового фонду Забайкальського краю 15 квітня задіяно 200 груп з 400 чоловік. Порушено чотири кримінальні справи за фактами виникнення лісових пожеж, зазначили в Мінприроди Росії.