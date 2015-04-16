Путін заявив, що Росія не буде вимагати від Франції неустойок за "Містралі"

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін під час "Прямої лінії", повідомляє ТАСС.

"Я виходжу з того, що чинне керівництво Франції, французи - люди порядні і гроші нам повернуть. Ми не маємо наміру вимагати якихось там неустойок, штрафів позамежних, але треба, щоб всі витрати, які ми зазнали, були повернуті", - сказав Путін.

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При цьому він зазначив, що відмова від поставки "Містралів" ніяким чином не вплинув на обороноздатність Росії.

Як повідомляв УНІАН, Росія розглядає можливість накласти галузеві санкції на Францію і французькі компанії у відповідь на відмову передати військово-морському флоту РФ вже побудований вертольотоносець класу "Містраль".

Контракт на поставку двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєння російського флоту в 2014 році.

У листопаді президент Франції Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносця "до подальшого повідомлення".