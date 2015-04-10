Прем'єр Литви хоче, щоб країни Балтії спільно закуповували зброю

Прем'єр-міністр Литви Альгрідас Буткявічюс вважає, що трьом балтійським державам варто було б розглянути можливість спільної закупівлі зброї і співробітництва в оборонній сфері.

Як повідомляє литовське видання Delfi, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції глав кабінетів міністрів Балтійських країн.

"З метою ефективного використання коштів, призначених для оборони, вкрай важливе тісне співробітництво Балтійських країн у сфері оборони, включаючи навіть закупівлю озброєнь", - сказав Буткявічюс.

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Також свою підтримку спільній закупівлі озброєнь підтвердила і прем'єр Латвії Лаймдота Страуюма, проте глави урядів не деталізували можливі закупівлі якихось конкретних озброєнь.

Прем'єри країн Балтії також підкреслили, що необхідно реалізувати ухвалені на саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року рішення про додаткові заходи безпеки.

НАТО влітку має намір створити міжнародні командні пункти в країнах Балтії, Польщі, Румунії і Болгарії. У зв'язку з діями Росії в Україні також посилена місія альянсу з питань ППО країн Балтії, а в регіоні стали частіше проводитися міжнародні військові навчання.